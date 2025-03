La joven representó a Sonora en la competencia nacional junto a tres estudiantes más.

Jennifer Alejandra Leyva Corrales, estudiante del Colegio de Bachilleres en Sonora, acaba de ganar la medalla de oro en la 34 Olimpiada Nacional de Química 2025, celebrada en Querétaro, representando a Sonora junto a tres estudiantes más.

Actualmente la joven cursa el octavo semestre de preparatoria y disfruta de la química, las matemáticas y las ciencias exactas desde tempranas edad.

"Muy contenta de haber obtenido está medalla, fue una ardua preparación la que con ayuda de mis maestros y con el apoyo de mis papás, pudimos obtener este reconocimiento" , mencionó.

Jennifer Alejandra recordó que junto a sus compañeros Antonio Padilla Sánchez (plantel Navojoa) y Ángel Dyllan Castañeda (Guaymas), fueron seleccionados en la olimpiada estatal que fue organizada por la Universidad de Sonora (Unison).

En dicha olimpiada dijo, quedaron seleccionados para para representar a Sonora en el nacional, luego de todo un proceso de clasificación que inició en mayo del 2024 y culminó en noviembre, en el que superaron varios exámenes, recordó la joven.

"Fueron varios meses de trabajos, estudiar, exámenes, pero valieron 100 por ciento la pena, pudimos ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias, y luego de varios exámenes teóricos nos entregaron este reconocimiento a mi y a mis compañeros" , señaló.

Su inicio en el mundo de las ciencias

Desde muy pequeña, Jennifer Alejandra recuerda ser una niña muy inquieta y curiosa, y fue gracias a esa curiosidad y su gusto por las matemáticas lo que ha ayudado a desarrollar su interés en las ciencias exactas.

"Recuerdo que desde niña siempre fui muy curiosa, siempre preguntando, siempre queriendo saber del porqué de las cosas, mis padres siempre fueron de gran apoyo para mí, puesto que siempre estuvieron ahí y caminaron de la mano conmigo, y hasta la fecha siempre me apoyan en todo lo que me propongo" , manifestó.

La joven de bachillerato recordó que fue en la secundaria cuando descubrió la química y todos sus campos, y fue en ella con las fórmulas y los experimentos donde encontró su gusto.

"En la secundaria, gracias a mis maestros, fue que descubrí este mundo, es muy impresionante ver cómo las fórmulas que plasmas en una hoja de papel, la puedes observar o realizar mediante medidas, en tubos de ensayo, exponer la materia al frío o al calor y ver cómo su composición cambia" , añadió.

¿Que hay para Jennifer en el futuro?

Pese a sus gustos científicos, sus amor por los animales de momento pesa más para Jennifer, quien compartió que desea estudiar para convertirse en una veterinaria.

"Creo que la veterinaria es otra de mis más grandes pasiones, mezcla muchas cosas en las que creo que soy buena y me gusta mucho, también he pensado en realizar otras cosas, tener mis propios negocios, involucrarme en otras cosas no solamente ciclarme en una sola" , puntualizó .

Finalmente, Jennifer habló sobre su familia y contó que buscará apoyarlos en todo lo que se propongan.