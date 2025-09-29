Carla Melisa, de 20 años, murió tras recibir un disparo en la espalda en Lomas de Anza. Fue trasladada al Hospital General IMSS-Bienestar, donde falleció al ingresar.

Carla Melisa, de 20 años, murió la madrugada del lunes tras ingresar de emergencia al Hospital General IMSS-Bienestar con una herida de bala en la espalda. La lesión resultó mortal pese a la atención médica.

La agresión ocurrió en el fraccionamiento Lomas de Anza, en lo que se investiga como un altercado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la joven fue auxiliada en un vehículo particular, pero durante el trayecto la unidad fue interceptada por una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos realizaron el traslado de urgencia al hospital.

A pesar de los esfuerzos de auxilio, Carla Melisa falleció al momento de su arribo. Su cuerpo fue trasladado a la funeraria en turno para la necropsia de ley.

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales confirmó la detención de un agente activo de la Policía Municipal, señalado como presunto responsable de accionar el arma de fuego. El funcionario precisó que el elemento quedó a disposición de las autoridades correspondientes desde el momento del incidente.

Las corporaciones de seguridad continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.



