El joven declaró a las autoridades que intentaron salir del embovedado, pero solo él logró salir. Su amigo 'El Barbas' no logró salir. Motivo por el cual Velázquez Gutiérrez pidió ayuda.

Un joven fue rescatado con vida del arroyo de la 5 de Febrero y Obregón, mientras que aparentemente otro más quedó atrapado en el interior del arroyo tras el aumento del nivel del agua, argumentó en entrevista a e Media el SubComisario Samuel Humberto Mendoza.

Jesús Francisco Velázquez Gutiérrez, de 20 años de edad, fue rescatado por elementos de Bomberos, Protección Civil y oficiales de Policía. Velázquez Gutiérrez manifestó que él y otra persona del sexo masculino, conocida como 'El Barbas', estaban abajo de la taquería 'El Caramelo' cuando el nivel del agua empezó a subir.

El rescate fue realizado por el cuerpo de Bomberos a cargo de Fernando Zubieta, Protección Civil a cargo de la Comandante Julia Ochoa, y una unidad de la Policía Municipal. Velázquez Gutiérrez fue valorado por la unidad de Cruz Roja, resultando con solo una lesión leve en el antebrazo.

Samuel Humberto Mendoza detalló que gracias a la intervención de los equipos de emergencia, Jesús Francisco Velázquez Gutiérrez fue auxiliado con éxito. No se reportaron lesiones graves en relación con el incidente. El paradero y situación de 'El Barbas' no fueron especificados más allá de no haber logrado salir del embovedado, finalizó el jefe policíaco.