En medio de la riña, uno de ellos sacó una navaja e hirió en el cuello a Adrián Fernando, provocándole la muerte en el lugar.

Un joven de aproximadamente 28 años de edad, identificado como Adrián Fernando, fue asesinado en la madrugada del domingo en la colonia Moderna. El hecho ocurrió frente a la Birriería El Kora, ubicada sobre la avenida Obregón en Nogales, cuando la víctima se encontraba junto a dos hombres y una mujer sobre la banqueta.

Según testigos, se originó un forcejeo entre los varones, y uno de ellos sacó una navaja y lesionó a Adrián Fernando en el cuello, provocándole la muerte en el sitio. La agresión fue tan repentina que los acompañantes de la víctima huyeron del lugar, dejando a Adrián Fernando sin asistencia.

Un testigo informó a las autoridades que el responsable y la mujer que lo acompañaba huyeron hacia la calle Plutarco Elías Calles, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre su identidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la investigación para dar con los responsables del homicidio.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se espera que los testigos y las cámaras de seguridad del área puedan proporcionar más información sobre el incidente.

La muerte de Adrián Fernando ha generado conmoción en la comunidad, y se espera que la justicia sea impartida de manera pronta y expedita. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a resolver el caso.