El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila, alertó que la renovación del Poder Judicial de Sonora arranca con vacíos legales y riesgos procesales derivados de la reforma aprobada en 2024.

En entrevista, Ávila señaló que la rapidez con la que se concretaron los cambios dejó “espacios nebulosos” que podrían afectar la defensa de jueces y magistrados, además de comprometer la certeza jurídica en nuevos procesos.

"Muchas cosas se hicieron sobre las rodillas. La prisa dejó deficiencias que hoy amenazan con limitar recursos de defensa y la independencia judicial”, sostuvo.

Uno de los puntos críticos, dijo, es el diseño del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma a la Ley Orgánica establece que si cuatro de los cinco integrantes no logran acuerdo en la resolución, el fallo de primera instancia queda confirmado automáticamente.

Para Ávila, esto vulnera el derecho a un recurso eficaz previsto en tratados internacionales:

“Deja sin defensa a titulares de juzgados o tribunales. Es extremadamente grave.”

Nuevos juzgados sin claridad

Otro señalamiento fue la designación de jueces en órganos de nueva creación, como los tribunales familiares que acompañarán la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2027.

La reforma local establece la figura de “juzgados supernumerarios”, pero Ávila recalcó que la Constitución exige elección popular, por lo que anticipó posibles impugnaciones.

Especialización pendiente

El abogado también advirtió que la implementación de nuevos sistemas de justicia exigirá que jueces, ministerios públicos y defensores cuenten con especialidad certificada en materia de infancias y adolescentes.

De no cumplirse, dijo, cualquier resolución podría quedar comprometida.