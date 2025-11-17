El Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C., liderado por Carlos Arenas, se unió a la jornada aportando reportes de familias y conocimiento territorial.

El pasado fin de semana, la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, en colaboración con diversas instituciones, llevó a cabo una jornada de búsqueda en la localidad de Los Pinos, en el municipio de Nogales. A pesar de los esfuerzos, no se obtuvieron resultados positivos en la localización de personas desaparecidas.

El 16 de noviembre de 2025 específicamente, la Comisión de Búsqueda, junto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional, realizaron recorridos coordinados, inspección de áreas y verificación de información relevante para el análisis de contexto. Estas acciones permitieron ampliar la cobertura de búsqueda y avanzar en la documentación de indicios.

Participación del Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C.

El Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. liderado por Carlos Arenas se sumó a la jornada, aportando datos provenientes de reportes de familias y conocimiento territorial. La participación de este colectivo es fundamental para fortalecer la identificación de posibles puntos de interés y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

La jornada de búsqueda es un ejemplo del compromiso conjunto entre las instituciones y la sociedad civil para encontrar a los desaparecidos y brindar apoyo a sus familias. La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora reitera su compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas y de brindar apoyo a las familias afectadas.

Aunque no se obtuvieron resultados positivos en esta jornada, el esfuerzo conjunto es un paso adelante en la lucha por encontrar a los desaparecidos. La Comisión de Búsqueda y sus colaboradores seguirán trabajando incansablemente para encontrar a las personas desaparecidas y brindar justicia a sus familias, refirió Carlos Arenas.