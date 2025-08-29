Jorge Tapia Gómez recibe el Premio Sahuaro por su legado ganadero en Sonora
El ganadero Jorge Tapia Gómez fue distinguido con el Premio Sahuaro, uno de los máximos reconocimientos en Sonora, por más de seis décadas de trabajo en el campo y su aporte al sector productivo del estado.
El Premio Sahuaro 2025 fue entregado a Jorge Tapia Gómez, figura emblemática de la ganadería en Sonora. La distinción fue otorgada este jueves por Paulina Ocaña, en representación del gobernador Alfonso Durazo, como un homenaje a su dedicación, visión y resiliencia en el sector agropecuario.
Con más de 60 años de trayectoria, Tapia Gómez se ha consolidado como referente del campo sonorense, siendo ejemplo de compromiso con la tierra y la tradición productiva del estado.
Nacido en Hermosillo el 23 de marzo de 1938, Tapia Gómez creció rodeado de ganado, tierras y el legado familiar. Es hijo de Don Alberto “Tito” Tapia Fourcade y Doña Esthela Gómez Morales, quienes impulsaron la Compañía Agrícola y Ganadera, que llegó a abarcar 79 mil hectáreas de agostadero y 2 mil hectáreas en la costa de Hermosillo.
Tras cursar estudios en San Francisco, California, regresó a Sonora en 1957 para incorporarse a la empresa familiar. A los 19 años asumió responsabilidades en la cría y compra-venta de ganado, mientras su hermano Alberto se enfocaba en la agricultura.
El Premio Sahuaro no solo reconoce la trayectoria de Jorge Tapia Gómez, sino también su papel como mentor y referente en el sector ganadero, en el que ha promovido la innovación y la preservación de las tradiciones familiares.
La ceremonia de entrega destacó la importancia de fortalecer al campo sonorense a través del trabajo y la pasión de quienes han dedicado su vida a él.