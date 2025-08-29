El ganadero Jorge Tapia Gómez fue distinguido con el Premio Sahuaro, uno de los máximos reconocimientos en Sonora, por más de seis décadas de trabajo en el campo y su aporte al sector productivo del estado.

El Premio Sahuaro 2025 fue entregado a Jorge Tapia Gómez, figura emblemática de la ganadería en Sonora. La distinción fue otorgada este jueves por Paulina Ocaña, en representación del gobernador Alfonso Durazo, como un homenaje a su dedicación, visión y resiliencia en el sector agropecuario.

Con más de 60 años de trayectoria, Tapia Gómez se ha consolidado como referente del campo sonorense, siendo ejemplo de compromiso con la tierra y la tradición productiva del estado.

Nacido en Hermosillo el 23 de marzo de 1938, Tapia Gómez creció rodeado de ganado, tierras y el legado familiar. Es hijo de Don Alberto “Tito” Tapia Fourcade y Doña Esthela Gómez Morales, quienes impulsaron la Compañía Agrícola y Ganadera, que llegó a abarcar 79 mil hectáreas de agostadero y 2 mil hectáreas en la costa de Hermosillo.

Tras cursar estudios en San Francisco, California, regresó a Sonora en 1957 para incorporarse a la empresa familiar. A los 19 años asumió responsabilidades en la cría y compra-venta de ganado, mientras su hermano Alberto se enfocaba en la agricultura.

El Premio Sahuaro no solo reconoce la trayectoria de Jorge Tapia Gómez, sino también su papel como mentor y referente en el sector ganadero, en el que ha promovido la innovación y la preservación de las tradiciones familiares.

La ceremonia de entrega destacó la importancia de fortalecer al campo sonorense a través del trabajo y la pasión de quienes han dedicado su vida a él.



