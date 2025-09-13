El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, destacó el apoyo del gobernador Alfonso Durazo a los municipios y afirmó que su gestión ha consolidado el progreso en Sonora.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció la labor del gobernador Alfonso Durazo Montaño, asegurando que bajo su liderazgo Sonora se ha consolidado como un estado fronterizo con mayores niveles de progreso y bienestar.

En un mensaje público, Lamarque subrayó que los municipios han recibido apoyos relevantes durante esta administración y que el compromiso del mandatario estatal ha sido clave para atender retos locales.

El edil puntualizó que su municipio ha sido uno de los favorecidos con programas y recursos impulsados desde el gobierno estatal.

“Cajeme, al igual que muchos otros municipios, ha sido beneficiado con importantes apoyos por parte del Gobernador. Estamos muy agradecidos; es una persona generosa y con un fuerte compromiso hacia las necesidades municipales”, expresó.

Lamarque calificó como excelente el desempeño de Alfonso Durazo y lo consideró el gobernador con mayor impacto positivo en la historia de Sonora.

El reconocimiento se da en el marco del cuarto informe de gobierno de Durazo, donde se destacaron avances en educación, salud, seguridad e infraestructura, así como la reducción de la pobreza en la entidad.



