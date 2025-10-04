Alumnos de España, Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil cursarán de agosto a diciembre en el campus Guaymas del ITSON.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) recibió a un total de 27 alumnos provenientes de países internacionales en el campus Guaymas, para cursar semestre de movilidad a través del Programa de Movilidad e Intercambio Académico.

Con el arribo al plantel de los estudiantes originarios de países como España, Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil, los jóvenes permanecerán en el puerto durante el período de agosto a diciembre de este año.

Dentro de las actividades de bienvenida dirigido a los jóvenes autoridades del plantel brindaron un recorrido por el campus, para continuar con presentaciones musicales de grupos representativos de danza regional para mostrar parte de la cultura y talento universitario.

Durante la estancia los estudiantes han participado en diversas actividades recreativas a playas de la región en San Carlos, celebración del Día de Independencia en el plantel, entre otras actividades que ayudan a fortalecer la formación académica y desarrollo personal, como parte del recibimiento los alumnos cursan sus estudios en Ciudad Obregón.

En las próximas semanas el Campus Guaymas dará a conocer la convocatoria dirigida a alumnos de la región con la finalidad que tengan la oportunidad de acudir a un país extranjero durante un semestre para continuar su educación.