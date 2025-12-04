El evento se realizará de 12:00 a 18:00 horas y ofrecerá una amplia variedad de platillos elaborados a base de camarón, el ingrediente que distingue a esta celebración gastronómica anual.

Todo está listo para la vigésima edición del Festival del Camarón en San Carlos, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en las instalaciones del Hotel Sawari.

Luis Arturo Mungarro, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en la región, invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de esta edición, que se organiza en colaboración con Restauranteros Unidos de San Carlos, con apoyo del municipio y autoridades del estado, Agregó que el festival forma parte de las acciones de promoción turística del destino.

En esta ocasión, el público podrá degustar propuestas como chiles rellenos de camarón, taco bravo, hamburguesa de camarón, tostada negra, burro sonorense, camarones roka y taco sienna, entre otras preparaciones que cada año atraen a amantes de la gastronomía marina.

El acceso al festival será gratuito; sin embargo, la dinámica consistirá en la compra de boletos por muestra, con un costo de 70 pesos cada uno. Además, se ofrecerán actividades de entretenimiento para toda la familia.

Los boletos pueden adquirirse en la oficina de OCV San Carlos. Para mayor información se pone a disposición el número 622 226 02 02 y las redes sociales oficiales del organismo.