Una mujer de 25 años fue presuntamente privada de la libertad por tres hombres armados en la colonia Paseo Alameda, Ciudad Obregón. Autoridades realizan un operativo para localizarla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga un posible caso de privación ilegal de la libertad registrado durante la madrugada en la colonia Paseo Alameda, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 00:20 horas en la calle Jalisco, entre el bulevar CTM, cuando Daniela “N”, de 25 años, fue interceptada por un sujeto armado mientras cenaba con otras personas.

Testigos señalaron que el primer agresor portaba un arma corta y vestía pantalón de mezclilla y camiseta gris. Minutos después, dos hombres más descendieron de un vehículo sedán Nissan Sentra color gris, modelo reciente, con armas largas y ropa oscura, para subir por la fuerza a la víctima y huir hacia el norte.

La FGJES, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y corporaciones de seguridad, desplegó un operativo para ubicar el automóvil y localizar a la joven.

Las autoridades indicaron que se realizan las diligencias correspondientes para determinar si este hecho está relacionado con otros delitos. Se dará información oficial conforme avancen las investigaciones y lo permitan los tiempos procesales.



