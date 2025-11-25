El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, señaló que se indaga si la privación guarda algún tipo de relación con uno de sus familiares.

Autoridades estatales investigan la desaparición del joven Raymundo Delgadillo Armenta, quien fue’ levantando’ el día de ayer junto con un policía en la colonia Prados de Tepeyac, en Cajeme, Sonora.

El agente fue encontrado con vida en Bataconcica, mientras que el joven de 22 años aún no ha sido localizado.

El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, señaló que se indaga si la privación guarda algún tipo de relación con uno de sus familiares.

“Las primeras líneas de investigación que tenemos acerca de esta privación estamos verificando si pudiera tener algún tipo de relación con los familiares, en este caso del tío de manera particular que fue privado de la vida en 2021” , dijo.

Familiares de Raymundo, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), piden que éste sea devuelto.