La Fiscalía de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer que en aproximadamente tres días se conocerá el sexo de la persona que fue encontrada calcinada dentro de un vehículo tipo sedán en la zona del Real del Alamito.

Jesús Moreno Cruz, vicefiscal de Investigaciones, informó que el hallazgo se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre después de las 21:00 horas. En los próximos días también se determinará si el incendio del vehículo fue provocado intencionalmente.

"La noche del 15 de septiembre aproximadamente a las 9 y media de la noche, se recibió un mensaje vía radio donde se indicaba que había un vehículo abandonado y que se encontraba calcinado. En el interior se encontró un cuerpo carbonizado y en este momento todavía el Departamento de Periciales se encuentra procesando el hallazgo para poder determinar el sexo de la persona" , explicó.

Los hechos ocurrieron en la calle Fernando Camou, entre las avenidas Rancho de las Carreras y la Noria, en el sector Las Arboledas. Los restos de la víctima fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las pruebas periciales que revelarán la causa de la muerte y la identidad de la persona.