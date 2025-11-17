Vecinos solicitaron apoyo a las autoridades alrededor de las 08:00 horas de hoy, tras una agresión en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Ríos.

La mañana de este lunes una mujer de 65 años de edad fue asesinada presuntamente a manos de su pareja sentimental, en hechos ocurridos en Huatabampo, al sur del estado de Sonora.

Los primeros datos establecen que el hombre, de 64 años de edad, salió de la vivienda portando un cuchillo y con manchas de sangre, lo que permitió su inmediata detención por parte de elementos municipales.

Tras ingresar al inmueble, los agentes policiacos se percataron de una mujer sin signos vitales, por lo que procedieron a asegurar la escena, notificando a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y a Servicios Periciales para el debido procesamiento.

Por estos hechos, el detenido será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien integra la carpeta por feminicidio y lo que resulte, con base en los indicios recabados, testimonios de vecinos y evidencia asegurada en el lugar.