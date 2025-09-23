La Secretaría Anticorrupción de Sonora informó que avanza la investigación por presunto desvío de recursos en el CECOP.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río, informó que la investigación por el presunto desvío de recursos cometido por exfuncionarios del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) avanza de manera favorable y se desarrolla de forma paralela al proceso que lleva la Fiscalía Anticorrupción.

"La Fiscalía Anticorrupción revisa el proceso penal y nosotros estamos en el camino de la falta grave y falta no grave. En el mismo momento que se detectó se empezó a revisar", detalló.

Como parte del procedimiento, cinco personas fueron separadas de sus cargos de manera temporal hasta que concluya el proceso de investigación.

Además, se aplicó el embargo precautorio de un inmueble vinculado a una de las personas señaladas. Del Río explicó que la propiedad había sido adquirida con un crédito bancario, por lo que se notificó de inmediato a la institución financiera correspondiente.

“Llevamos otra medida cautelar, es el embargo precautorio de una propiedad de la persona que hizo sustracción del recurso, inmediatamente lo hicimos del conocimiento del banco porque está con un crédito”, señaló.

Próximos pasos

En caso de que se confirme la existencia de una falta grave, el caso será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, encargado de emitir la resolución correspondiente.

La funcionaria subrayó que el proceso busca garantizar transparencia y sancionar cualquier irregularidad en el manejo de recursos públicos.



