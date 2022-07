Investigador sonorense participa en panel mundial sobre sustentabilidad en Nueva York

El Dr. Alex Covarrubias Valdenebro fue el único panelista latinoamericano en este Foro internacional en el que se reunieron líderes mundiales en sustentabilidad.

Alex Covarrubias Valdenebro, profesor investigador de El Colegio de Sonora, participó este jueves como panelista en el evento de talla internacional “What do Sustainable Supply Chains look like? (¿Cómo son las cadenas de suministro sostenibles?)”, celebrado en la ciudad de Nueva York, donde confluyeron líderes del Parlamento Europeo, de Estados Unidos, Asia y África y el sonorense fue el único representante de Latinoamérica.

Fue un evento en el que los líderes mundiales en sustentabilidad y prácticas laborales globales discutieron las nuevas reglas de la Unión Europea y de Estados Unidos para las cadenas de suministro globales y su impacto en los trabajadores, inversores y compradores de insumos para la moda, la alimentación y otros sectores.

Tres sesiones

La agenda incluyó tres sesiones plenarias en las que participaron como oradores principales: Lara Wolters, miembro del Parlamento Europeo, el Profesor Sarosh Kuruvilla, director académico del Cornell's New Conversations Project y Thea Lee, Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento del Trabajo de EEUU, quien dirigió el panel en el que participó el Dr. Covarrubias y habló sobre la política comercial centrada en los trabajadores de la administración Biden, su significado en las cadenas de suministro y los esfuerzos de sostenibilidad en la era Covid.

Fueron panelistas junto con el sonorense, Eric Biel, Asesor Principal y Profesor Adjunto de la Asociación de Trabajo Justo en el Georgetown Univ. Law Center, Desiree Leclercq Proskauer, Profesor Asistente de Empleo y Derecho Laboral de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell.

Antes, el Dr. Covarrubias, como experto en innovación y desarrollo de la industria automotriz, participó en la segunda plenaria del 30th International Colloquium of Gerpisa, en la Cd. de Detroit, Michigan. Esta edición del Coloquio de Gerpisa llevó como temática “La industria automotriz entrando en un mundo post pandemia”.