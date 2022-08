Inundaciones dejaron sin escuela a niños de Guaymas y Empalme

Algunos planteles de estos municipios siguen sufriendo los estragos de las inundaciones, esta vez en el regreso a clases que no pudo ser para los alumnos de educación básica de algunas escuelas que se encuentran inhabilitadas para albergar clases.

Por lo menos cinco planteles de Guaymas y Empalme no pudieron ser habilitados para recibir a los alumnos este lunes de inicio de ciclo escolar para educación básica, debido a los daños presentados por la inundaciones del 20 de agosto.

Fueron el Jardín de niños Abelardo L. Rodríguez del ejido La Salvación, de Guaymas, el kínder Diana Laura Riojas de Colosio en la colonia Pitic, Cet del Mar de la colonia Bella Vista, estos últimos del municipio de Empalme; se mantienen en proceso de rehabilitación por parte del personal docente, que se ha encargado de sanear las instalaciones para volver a abrir sus puerta.

En el plantel del Ejido la Salvación, las maestras Norma Loza y Eva Araujo, comentaron que en su mayoría, el material didáctico se hecho a perder, los baños colapsaron, al igual que la fosa séptica, computadora, proyector, impresora, así como la documentación oficial de los niños, se mojó y no pudieron recuperarla.

El personal docente se ha dado a la tarea de limpiar, sanear para que la encargada del área de preescolar en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Lidia Verónica Morales, vea a bien las condiciones en las que se encuentran los planteles para estudiar las condiciones de cada institución y determinar el día y forma en que puedan iniciar a clases.

Por otra parte, en el Centro de Atención Múltiple (CAM), también hubo problemas para que los 200 alumnos inscritos pudieran ingresar a clases, debido a que no se han podido recuperar de los 39 robos que sufrieron en la pandemia, entre los que se encuentra, el robo de un aparte importante del cerco perimetral.

María Elisa Ponce Directora de CAM 54, Evelin Saldamando, Directora de CAM 47, propusieron a los padres de familia que para que los niños puedan aprovechar el ciclo escolar de una forma óptima, podían tener clases en un horario de 8:00 AM a 11:00 AM, pero que deberían acompañarlos, por motivo de seguridad.

“El apoyo que requerimos de ustedes es para que acompañen a sus hijos al baño, en dado caso que lo necesiten, para que las maestras y maestros no descuiden las clases, eso para evitar cualquier accidente, tomando en cuenta que no hay cerco perimetral y que en los baños no hay agua, se tiene que echar con una cubeta y muchos no pueden hacerlo” , comentó la Directora de CAM 54.

Tomando como referencia las condiciones de cada alumno, se sabe que hay quienes pueden durar las tres horas sin problema y sin acompañante, pero en cuestión de quienes sí requieren custodia, aseguró, se analizarán las condiciones de cada uno para poder llegar a un acuerdo y buscar la forma de que puedan aprovechar al máximo el presente ciclo escolar.

Otra de las escuelas que tuvo problemas para iniciar el ciclo escolar en el municipio de Guaymas, fue la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, debido a que no había energía eléctrica.

"Se sabe que se registró un corto circuito en uno de los registros, el problema es que estos registros son subterráneos y no se puede reparar fácilmente, por lo que aun desconocemos cuando podremos solucionar el problema”, mencionó la Directora Denisse Rodríguez.

Todos estos casos, los tienen que reportar los directivos de una manera formal a las autoridades de la SEC para poder gestionar apoyo y se logren habilitar los planteles para que los alumnos no sigan siendo perjudicados.