Un desperfecto en la calefacción donde se hospedaba un grupo de niños deportistas guaymenses les provocó mareos, vómitos y otros malestares.

La madrugada del domingo un suceso en el hotel Fiesta Inn, ubicado en la zona sur de la ciudad de Nogales, Sonora, generó una movilización de cuerpos de emergencia. Varios huéspedes presentaron síntomas de intoxicación, incluyendo mareos, vómitos y malestar general, a causa de una presunta falla en el sistema de calefacción del establecimiento, según los reportes iniciales ofrecidos por el Secretario del Ayuntamiento, Hipolito Sedano Ruíz.

La situación fue controlada de inmediato gracias a la rápida intervención de elementos de Protección Civil Estatal, Municipal y el Cuerpo de Bomberos.

El incidente tuvo un impacto particular en un grupo de deportistas provenientes de Guaymas, quienes se encontraban hospedados en el hotel para participar en un torneo que se lleva a cabo en la frontera de Nogales. Sedano Ruiz, confirmó que de los huéspedes que manifestaron los síntomas, tres fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada y descartar complicaciones mayores.

Como medida preventiva y de seguridad, uno de los pisos del edificio fue evacuado. Personal del Cuerpo de Bomberos hizo uso de equipo especializado para determinar con precisión el origen de la falla en el sistema y descartar cualquier otro riesgo que pudiera comprometer la salud o seguridad de los demás ocupantes del inmueble.

Las autoridades aseguraron que fueron tres el número total de personas afectadas; sin embargo, se ha enfatizado que la seguridad y el bienestar de los huéspedes son la máxima prioridad para la administración del hotel y las autoridades municipales. Se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar su atención y minimizar cualquier riesgo futuro.

La salud de los deportistas que fueron trasladados está en óptimas condiciones y fueron regresados por Seguridad Pública al lugar donde se desarrolla el torneo.

Las autoridades se mantienen vigilantes para asegurar que las condiciones sean óptimas y seguras para todos los huéspedes que se encuentran en este momento alojados en el hotel en mención.