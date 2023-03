La Interpol debe emitir la ficha roja para localizar a Nathan Karim: Fiscal

La FGJE ya hizo lo que le correspondía, y que mantienen la comunicación con las autoridades pertinentes para que se emita la denominada ficha roja.

La emisión de la ficha roja para la ubicación y detención de Nathan Karim, le corresponde a la Interpol y no a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), precisó Claudia Indira Contreras Córdova, titular de la dependencia, quien enfatizó que ya fue solicitada la notificación y están a la espera de que se publique.

“No es que no esté vigente, como Fiscal, a mí me corresponde solicitar la ficha roja, pero yo no soy quien la emito, yo la solicito y se realiza un trámite para efecto de que se verifiquen los datos que estoy esgrimiendo y del por qué se requiere.

“Todavía no la ha emitido (la Interpol), estamos pendientes, hemos tenido reuniones con ellos, igualmente sobre la alerta migratoria y estamos en ese sentido trabajando”, indicó.