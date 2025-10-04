La Policía Municipal de Nogales informó que el hombre que se atrincheró con una niña en La Mesa intentó previamente privar de la libertad a una menor de 12 años.

Como seguimiento del caso reportado días atrás en Nogales, la Policía Municipal proporcionó más detalles sobre el incidente del viernes en la colonia La Mesa, donde un hombre se atrincheró en su domicilio con una niña en brazos y fue neutralizado por las autoridades.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el hecho se originó tras un intento de privación de la libertad de una menor de 12 años en la vía pública, en la sección La Cholla.

Según la versión oficial, la madre de la adolescente, identificada como Alma, escuchó los gritos de su hija y observó a su vecino Sergio tratando de introducirla por la fuerza a su vivienda.

Con apoyo de otras personas, logró rescatar a la menor. El señalado se encerró después en su casa, armado con un machete, y retuvo a su propia hija de aproximadamente dos años.

Durante el intento de contención, un vecino resultó lesionado al tratar de desarmar al agresor, quien lo atacó con el machete, de acuerdo con la Policía Municipal.

En el operativo intervinieron corporaciones municipales y estatales, y se solicitaron refuerzos de AMIC, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja.

Tras varias horas de diálogo, agentes ministeriales ingresaron y lograron que el individuo soltara a la niña, procediendo a su aseguramiento.

El sospechoso presentó dos lesiones por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al hospital bajo custodia, informó la autoridad.

La Policía Municipal precisó que el caso no se limitó a una retención, sino que inició con un presunto intento de privación de la libertad.

La menor de dos años quedó a salvo y bajo resguardo de las instancias competentes. Seguridad Pública destacó la coordinación interinstitucional para la resolución de la emergencia.



