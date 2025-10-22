La nueva red busca fortalecer la colaboración en salud, educación, empleo, deporte y causas sociales, bajo el principio de servir sin protagonismos.

'Sonora con Todo' quedó formalmente instalada como una red de acción que agrupa a más de 50 asociaciones civiles de distintos municipios del estado, con el propósito de unir esfuerzos en áreas clave como salud, educación, empleo, deporte, energías limpias, agua y apoyo social.

Durante el arranque, realizado en el hotel Holiday Inn Aeropuerto de Hermosillo, se destacó que el valor central de esta red es servir sin protagonismos y trabajar de manera colaborativa por el bienestar de las comunidades.

En el mensaje inaugural se subrayó que esta iniciativa no es una sola asociación, sino una causa compartida, donde “muchos que ya estaban haciendo algo por la sociedad” decidieron hacerlo en conjunto, en red y con visión de Estado.

El vocero del grupo, Pascual Soto Espinoza, enfatizó que la red “no nace desde el escritorio, sino desde los pueblos, comunidades, ejidos, el aula, el refugio, el desayunador y la calle”, con la intención de unir y fortalecer el trabajo de los colectivos que ya actúan “desde el corazón”.

Como parte del acto simbólico, representantes de cada organización colocaron su causa sobre un mapa de Sonora, reafirmando la diversidad de frentes en los que trabajan: albergues, comedores comunitarios, atención a la violencia, inclusión, cuidado del agua, protección animal y formación educativa.

La red presentó además un Decálogo de principios, que subraya la importancia de:

Poner el bien común por encima de intereses personales o políticos

Actuar desde el territorio

Respetarse y cuidarse dentro de la organización

Trabajar con técnica y corazón para dejar huella en las próximas generaciones

El evento cerró con un llamado a sumar más personas y contar historias que inspiren, recordando que “aquí no hay una sola bandera… la única figura es el colectivo”. La jornada culminó con el grito coral: “¡Vamos… Sonora con Todo!”

Entre los invitados especiales destacó la presencia del alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, y su esposa Patricia Ruibal, quienes reconocieron la labor de las asociaciones civiles y la fuerza de las causas que las unen.

"Si algo nos distingue a los sonorenses es la capacidad de pensar y actuar por el prójimo, sin buscar reconocimiento. Lo más valioso es cuando las causas nos unen, no las ideologías ni los partidos, sino las acciones que hablan por nosotros" , expresó el alcalde.