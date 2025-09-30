Para reducir riesgos, Protección Civil colocó cuatro módulos con atención médica, hidratación y apoyo policial, además de un operativo especial por las celebraciones religiosas.

Las recientes lluvias en Sonora dejaron caminos de terracería intransitables y obligaron a los peregrinos rumbo a Magdalena de Kino a caminar sobre la cinta asfáltica de la carretera Ímuris-Cananea, una situación que incrementa los riesgos de accidentes.

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil anunció la instalación de cuatro módulos de atención en los puntos de mayor tránsito.

Armando Castañeda Sánchez, titular de la dependencia, explicó que en estos espacios habrá carpas con atención médica, hidratación y acompañamiento de policías estatales y municipales.

“Por instrucción del gobernador vamos a establecer cuatro módulos… casi vamos a llevar de la mano a los peregrinos para que lleguen seguros a Magdalena”, declaró.

La dependencia también confirmó que está listo un operativo especial para las celebraciones religiosas de este fin de semana. El dispositivo contempla revisión de escenarios, control de aglomeraciones y verificación de instalaciones de gas y carretas.



