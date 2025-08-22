El C5i y la Secretaría de Educación y Cultura impulsan la instalación de cámaras en escuelas para reducir la incidencia delictiva en la entidad.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para instalar cámaras de videovigilancia en escuelas de Sonora y reforzar las acciones de seguridad en los planteles.

Autoridades del C5i explicaron que esta medida, al igual que otros programas impulsados por la SEC, contribuirá a disminuir la incidencia delictiva en los centros educativos de la entidad.

"Definitivamente, los programas que ha implementado la SEC han ayudado bastante a reducir este problema, y desde hace tiempo mantenemos una coordinación estrecha para dar seguimiento a estas situaciones" , señalaron.

Agregaron que actualmente no se tiene identificada una zona con mayor incidencia, pues los casos de vandalismo escolar han disminuido considerablemente en los últimos meses.

En otro tema, informaron que continúan los trabajos para retirar las llamadas "cámaras parásito" instaladas de manera irregular en el estado. La diferencia con los equipos oficiales, explicaron, es que las cámaras de videovigilancia estatales están colocadas en postes de monitoreo inteligente, mientras que las parásito se ubican en sitios estratégicos y ocultos, con la capacidad de observar la vía pública sin autorización.