La Universidad de Sonora se destaca por su innovación tecnológica con la implementación del sistema Yuca en investigaciones de vanguardia.

La Universidad de Sonora marcó un antes y un después en el ámbito tecnológico al renovar, en apenas cinco meses, su sistema de comandos de cómputo —vigente por más de cinco décadas— mediante la implementación del sistema 'Yuca', desarrollado en la propia institución y considerado el más importante de México y Latinoamérica.

Carmen Heras Sánchez, responsable del Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Unison, explicó que 'Yuca' es un equipo de alta capacidad que permite realizar cálculos complejos, simulaciones y experimentos en diversas áreas de investigación.

“Este equipo entra en la categoría de superclúster, su nombre es ‘Superclúster Yuca’, y combina diferentes tecnologías que incluyen múltiples clústeres interconectados entre sí. Estos clústeres tienen distintos propósitos, uno de ellos es, obviamente, obtener mayor capacidad y velocidad de cálculo, pero también la virtualización de los servicios” , señaló.

El sistema beneficiará principalmente a investigadores de física, matemáticas, química computacional, ciencia de materiales, polímeros y astrofísica, entre otros campos.

Además, la Universidad de Sonora se convirtió en la primera institución en América Latina en implementar el sistema Open OnDemand, una herramienta que busca democratizar y facilitar el acceso al cómputo de alto rendimiento mediante una aplicación web.