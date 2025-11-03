Nogales, Navojoa, Guaymas, Caborca, Agua Prieta, Magdalena de Kino, Cajeme y Hermosillo, son algunos de los municipios donde los establecimientos ya han sido cerrados.

Diversas sucursales de la cadena comercial Waldos han comenzado a cerrar de manera preventiva, luego del incendio de uno de sus establecimientos en el centro de Hermosillo, que dejó un total de 23 fallecidos y 15 lesionados, de los cuales 12 ya han sido dados de alta y tres más continúan hospitalizados.

Te puede interesar Lista completa de fallecidos en incendio de Waldo's: Nombre de 21 víctimas

Nogales, Navojoa, Guaymas, Caborca, Magdalena de Kino, Agua Prieta, Cajeme, y Hermosillo, son algunos de los municipios donde establecimientos ya han sido cerrados.

En rueda de prensa para dar a conocer avances del Caso Waldos, el fiscal Gustavo Salas señaló que las tiendas no se abrirán hasta que no se realicen los mecanismos de revisión e inspección en cada una de éstas, “y que esté plenamente garantizada la seguridad de las personas” .

Recordó que ya se están tomando las medidas correspondientes direccionadas por la Secretaría de Gobierno, mientras que los Ayuntamientos deberán realizar lo propio en cuanto a las cláusulas respectivas.

“Evitando también que se pierdan las fuentes de empleo al cerrar plenamente las tiendas. Eso sería lo que yo hubiera informado” , enfatizó.

Confirma fiscal rumores en redes sobre personal en tiendas

Luego de que en redes sociales se reportara la presencia de personal dentro de sucursales, el fiscal Salas abundó sobre el tema tras ser cuestionado sobre un posible riesgo para las personas en el interior de los establecimientos.

“ Hoy en la mañana hubo reunión de Gabinete de Seguridad con el Gobernador y se tocó el tema, como usted señala. La información preliminar oficial que tenemos es que las tiendas estaban con sus trabajadores al interior de los establecimientos” , declaró en rueda de prensa.