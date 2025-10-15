El foro fue encabezado por el diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez, quien estuvo acompañado de las diputadas Rebeca Silva Gallardo de Nueva Alianza Sonora, y Deni Gastélum Barreras de Morena.

El Congreso de Sonora llevó a cabo este miércoles el primer foro de consulta ciudadana sobre el proyecto de Ley de Coordinación Fiscal del Estado, el cual tiene como propósito analizar y enriquecer esta propuesta que busca fortalecer las finanzas municipales.

Arenivar Martínez explicó que a través de esta legislación, se busca que los municipios de la entidad cuenten con una distribución más justa, equitativa y eficiente de los recursos federales y estatales, de manera que se fortalezcan las haciendas locales y se promueva el desarrollo local.

Señaló que actualmente la entidad no cuenta con una ley en la materia. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la autonomía y las finanzas de los ayuntamientos, garantizando que cuenten con los fondos necesarios para cumplir con servicios esenciales y responsabilidades constitucionales.

Durante este foro, se contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Economía y Turismo, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Secretaría de Gobierno, del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), Colegio de Abogados, así como de la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos?

Las y los participantes coincidieron en la necesidad de que la entidad cuente con un marco normativo para garantizar una distribución de recursos más equitativa, además de impulsar una mayor rendición de cuentas.

Finalmente, el legislador del PAN reiteró que este foro representa el inicio de una serie de consultas con el objetivo de escuchar distintas voces.