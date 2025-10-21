La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora reportó 92 inhabilitaciones en 2025, principalmente por incumplir la declaración patrimonial.

Durante 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora aplicó 92 inhabilitaciones a servidores públicos, en su mayoría por incumplimiento de la declaración patrimonial, informó María Dolores del Río, titular de la dependencia.

Además de las sanciones administrativas, la autoridad dio vista de medidas cautelares que incluyen reducción salarial temporal y un embargo precautorio por 67 millones de pesos sobre un bien inmueble vinculado a un servidor público mencionado también por la Fiscalía estatal.

De acuerdo con la funcionaria, el expediente de responsabilidad administrativa por falta grave —peculado— fue remitido en los primeros días de octubre de 2025 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (órgano competente para substanciar y resolver).

Paralelamente, permanecen en curso indagatorias internas respecto de tres servidores públicos más, con resultados previstos para diciembre de 2025, en caso de que concluyan los dictámenes técnicos y se agoten las garantías de audiencia.

La estrategia de la Secretaría incluye medidas cautelares como la suspensión de funciones, reasignaciones temporales, restricción de acceso a sistemas y, cuando procede, retención proporcional de percepciones, con la advertencia de restitución de derechos si la persona investigada acredita su inocencia al término del procedimiento.

La dependencia subrayó que el principio de presunción de inocencia rige todas las actuaciones y que cada caso se ajusta a la normatividad local y federal aplicable en materia de responsabilidades administrativas.







