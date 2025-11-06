Tamara Chiunti generó polémica en redes por describir a la ciudad como "un pueblito" y afirmar que "todo huele a fritanga".

La creadora de contenido veracruzana Tamara Chiunti provocó una oleada de críticas en redes sociales luego de publicar un video en TikTok donde describió su experiencia en Ciudad Obregón con comentarios considerados despectivos hacia la ciudad y sus habitantes.

En el video original —posteriormente eliminado de sus redes sociales— Chiunti, quien cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok y 158 mil en Instagram, narró su estancia en la ciudad sonorense, a donde viajó para asistir a la boda de una amiga.

Durante su relato, expresó sorpresa por la presencia de servicios como Uber, calificó a la localidad como "un pueblito" y aseguró que en Obregón "todo huele a fritanga", expresión que desató la molestia de cientos de usuarios.

"Llegas a Obregón y ya hueles a fritanga; se te impregna en la piel, en la ropa" , dijo en el video, donde también comentó que incluso en restaurantes reconocidos como El Bronco y Los Arbolitos "salías oliendo a garnacha".

Además, criticó el horario de las celebraciones locales, al señalar que la boda a la que asistió terminó "muy temprano", a las 12:40 de la madrugada, y que le sorprendía que la gente esperara al día siguiente para continuar la fiesta en la llamada torna.

"Lady Fritanga" se disculpa

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde internautas calificaron sus comentarios como clasistas y ofensivos, y le dieron el apodo de “Lady Fritanga". Fragmentos del video original fueron retomados por otros usuarios en redes sociales haciendo bromas sobre sus comentarios, lo que amplificó la controversia.

Ante las críticas, Chiunti publicó el miércoles 5 de noviembre un segundo video en el que ofreció una disculpa pública, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que no tuvo intención de denigrar a la ciudad ni a sus habitantes.

"Les quiero pedir una sincera disculpa. A veces hablo sin pensar y se malentendió mucho lo que quise decir. No me refería a Ciudad Obregón en un mal sentido ni quise ofender a nadie" , expresó.

La influencer explicó que al referirse a Obregón como "pueblo" lo hizo en tono de broma o carrilla, y que su comentario sobre la fritanga respondía a su experiencia personal en restaurantes de comida típica, algo que, dijo, también le ocurre en su natal Veracruz.

En su mensaje, destacó además que durante su visita recibió un trato amable y disfrutó de la gastronomía local, calificando la comida sonorense como "10 de 10".

"Comí delicioso, las personas fueron súper amables conmigo. Perdón si alguien se sintió ofendido, no fue mi intención" , concluyó.