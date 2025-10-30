El evento fue encabezado por el delegado Francisco Sergio Méndez, quien destacó que estas acciones son para retirar de la circulación sustancias ilícitas y proteger así a la población.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora llevó a cabo un acto de incineración de narcóticos asegurados por corporaciones municipales, estatales y federales que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

El evento fue encabezado por el delegado Francisco Sergio Méndez, quien destacó que estas acciones son para retirar de la circulación sustancias ilícitas y proteger así a la población.

De esta manera, informó que la incineración incluyó una tonelada, 447 kilogramos de metanfetamina, 159 litros de metanfetamina líquida, 501 kilogramos de cocaína y 199 kilogramos de mariguana, todo ello producto de aseguramientos realizados en distintos operativos.

“Ya este narcótico no estará en las calles, y eso representa un alivio para la sociedad sonorense” , indicó Sergio Méndez.

Asimismo, se agradeció al general de brigada José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar, personal de la FGR delegación Sonora y al Órgano Interno de Control por la revisión de cuadernillos que documentan el origen de los aseguramientos.

Una parte fundamental para la cadena de custodia que precede cada incineración, ya que el destino final de los narcóticos y del armamento decomisado debe realizarse de forma continua, mediante destrucción o aprovechamiento lícito por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La quema de estos narcóticos no solo representa el cumplimiento de la ley, sino también la reducción del daño que estas sustancias causan a las familias, especialmente a niñas, niños y jóvenes” , afirmó Méndez.

Sobre el aseguramiento se aclaró que la mayor parte de sustancias provienen de Ciudad Obregón, los puntos de revisión de Cucapah, San Luis Río Colorado y Querobabi durante un periodo de dos meses, y de las armas de fuego se indicó que en 2025 han incautado 561 armas cortas y mil 004 fusiles.