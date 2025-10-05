Una mujer conocida como “Toñita” murió tras un incendio en su hogar en la Torre Marfil, colonia Las Torres, Nogales, Sonora.

Una mujer de la tercera edad, identificada únicamente como “Toñita”, perdió la vida la mañana de este domingo tras un incendio que consumió parte del interior de su vivienda en la Torre Marfil, ubicada en la colonia Las Torres.

El siniestro movilizó a los bomberos locales, quienes lograron sofocar las llamas y encontraron el cuerpo de la víctima en el interior del domicilio. Vecinos indicaron que la mujer vivía sola y contaba con una nieta, lo que ha generado conmoción en la comunidad.

“ Yo la conocía solo como doña Toñita, era muy reservada y solitaria, nunca vi que la visitara nadie y salía poco ”, comentó Rafael Ballesteros, vecino del sector.

Investigación en curso

El departamento de Bomberos informó que las causas del incendio aún se investigan. Las autoridades están trabajando para determinar el origen del fuego y descartar cualquier posibilidad de negligencia o intencionalidad.





La comunidad de Nogales se ha unido en oración y solidaridad con los familiares de la víctima mientras se esclarece lo sucedido, expresando tristeza por la pérdida de una vecina conocida y apreciada en la zona.