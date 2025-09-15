Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Independencia en la colonia Ortiz Rubio. Las intensas llamas consumieron la vivienda causando pérdidas totales.

El incendio de una vivienda dejó como saldo a dos menores con quemaduras de primer grado, el siniestro movilizó a paramédicos de cuerpos de emergencia en el municipio de Empalme.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Independencia en la colonia Ortiz Rubio. Las intensas llamas consumieron la vivienda causando pérdidas totales.

De acuerdo con los primeros reportes, se consideró que el incendio se originó debido al calentamiento de una extensión de uso común en el interior del domicilio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos Voluntarios de Empalme, la CNE División Bomberos y socorristas de Cruz Roja, para brindar atención a los menores que resultaron con quemaduras y que fueron estabilizados en el lugar.

Derivado de la situación de emergencia, un adulto mayor presentó un cuadro de hipertensión y un elemento del Departamento de Bomberos tuvo que ser traslado al Hospital del IMSS en Empalme para valoración médica. El bombero se reporta estable.