Bomberos, con apoyo de una pipa de Servicios Públicos y cuerpos de seguridad, lograron controlar las llamas. Autoridades reconocieron la coordinación que evitó una tragedia mayor.

Un incendio registrado la tarde del 2 de octubre en el poblado Bacame Viejo movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que más de 10 mil pacas de pastura fueran consumidas por el fuego, lo que representó un riesgo para la población y para otras 20 mil pacas que se encontraban en la zona.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 alrededor de las 3:00 de la tarde, lo que permitió la rápida llegada del Cuerpo de Bomberos de Etchojoa.

Con apoyo de una pipa de Servicios Públicos, los elementos lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a mayor escala.

Autoridades municipales informaron que durante las labores también participaron agentes de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, quienes resguardaron el área para evitar mayores riesgos.

El propietario del predio agradeció públicamente la intervención de los bomberos y del personal de apoyo, destacando que, de no haberse controlado a tiempo, el incendio pudo haber derivado en una tragedia.

El alcalde de Etchojoa, Luis Arturo Robles Higuera, reconoció el trabajo del cuerpo de bomberos y de las dependencias que se sumaron al operativo, subrayando la coordinación que permitió contener la emergencia.