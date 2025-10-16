Incautan metanfetamina líquida oculta en tractocamión en SLRC
Durante una inspección, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) se percataron de una sustancia con fuerte olor a químico, que dio positivo a metanfetamina.
En San Luis Río Colorado, elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional (GN), lograron asegurar mil 071 litros de metanfetamina líquida que se encontraba en 120 garrafones.
Los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad procedieron a revisar un tractocamión de la marca Kenworth, con caja seca, ambos color blanco, con razón social ‘JFI’, procedente de San Luis Potosí con rumbo a San Quintín, Baja California.
La unidad de carga transportaba artículos de limpieza en garrafones de limpiadores multiusos en diferentes presentaciones y aromas.
Al revisar, los elementos se percataron de residuos de una sustancia con fuerte olor a químico al interior de la caja, por lo que inmediatamente procedieron a realizar una prueba rápida, misma que arrojó positivo a metanfetamina.
Tras esto, el chofer quedó detenido, quedando a disposición de las autoridades correspondientes junto al transporte y la sustancia asegurada, que se integrará a la carpeta de investigación.