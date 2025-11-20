Autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad lograron una importante aseguramiento en la carretera México 15, tramo Los Mochis–Navojoa, a la altura del kilómetro 93+100, en Huatabampo, Sonora.

Un total de 13 millones 769 mil 300 dosis de diferentes tipos de drogas fueron aseguradas por autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad durante operativos en Huatabampo, Sonora.

Durante las labores de combate al tráfico de drogas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lograron la detención de Luis Ángel 'N', en posesión de un significativo cargamento de narcóticos en la carretera México 15, tramo Los Mochis–Navojoa, a la altura del kilómetro 93+100.

Eran las 16:45 horas, cuando los agentes identificaron un vehículo Ford F-250 color blanco, cuyas características levantaron sospecha. Tras una inspección, se ubicaron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas.

Fueron 41 envoltorios asegurados con sustancia granulada similar al cristal, con un peso de 101.56 kilos, equivalente a 507,800 dosis; 13 envoltorios con tabletas similares a fentanilo, con un peso de 14.75 kilos, equivalente a 147,500 dosis y 25 envoltorios con polvo similar a fentanilo, con un peso de 26.223 kilos, equivalente a 13,114,000 dosis; además del vehículo en el que se trasportaban los narcóticos.

Luis Ángel 'N' así como el material asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad federal correspondiente para las investigaciones y procedimientos legales.