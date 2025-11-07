El operativo fue realizado entre las 17:06 y las 19:30 horas de hoy, en un domicilio ubicado sobre avenida Reforma Agraria entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar.

Cerca de medio tonelada de metanfetamina fue asegurada durante un operativo realizado por autoridades de seguridad la tarde de este viernes en el municipio de San Luis Río Colorado.

El cateo fue realizado entre las 17:06 y las 19:30 horas de hoy, en un domicilio ubicado sobre avenida Reforma Agraria entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar.

Durante esta acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal.

En las labores fueron asegurados 44 bultos con una sustancia granulada blanca con la característica a la droga ‘cristal’, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, así como 58 bolsas adicionales con características similares, que sumaron 36.6 kilogramos, dando un total aproximado de 481.5 kilogramos de narcótico asegurado.

Además, fue decomisado un vehículo automotriz Mazda 6, modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre nueve milímetros.

La diligencia contó con la presencia de un perito criminalista, el cual supervisó la recolección y embalaje de los indicios, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó la colocación de sellos en los accesos.

Cateo fue realizado por investigación por homicidio

El operativo efectuado este viernes en San Luis Río Colorado se originó a partir de una investigación por homicidio, ocurrido el pasado 6 de noviembre en agravio de Miguel Ángel 'N', presuntamente asesinado a manos de un sujeto plenamente identificado.

La Fiscalía sonorense aseguró que el hallazgo del narcótico representa un resultado de alto impacto en el combate a los delitos contra la salud.