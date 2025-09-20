El aseguramiento fue realizado en un restaurante ubicado a la altura del kilómetro 14 en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado.

Un contenedor de 200 litros que contenía 40 litros de aparente hidrocarburo fue asegurado en Sonoyta durante un operativo efectuado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal Ministerial (PFM) y diversas autoridades.

La diligencia fue realizada en un restaurante ubicado a la altura del kilómetro 14 de la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado.

200 litros con aparente hidrocarburo, 26 bidones vacíos de 20 litros de capacidad, dos bombas hidráulicas, tres mangueras conectadas a dichas bombas y dos contenedores adicionales de 200 litros de capacidad, fueron otros de los indicios de desvío de hidrocarburos asegurados en la diligencia.

Estos elementos fueron asegurados como indicios clave para la investigación en curso, la cual busca determinar la procedencia del combustible, su destino y la red de personas involucradas en su manejo ilegal.

Personal de Bomberos y Protección Civil brindaron apoyo logístico y de seguridad durante la operación, asegurando así las condiciones para el manejo de materiales potencialmente peligrosos.

“La diligencia se llevó a cabo con estricto apego al marco legal, garantizando la cadena de custodia de los indicios, así como la integridad de las personas y el lugar intervenido” , declaró este sábado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) a través de un comunicado.