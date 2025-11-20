Tras una revisión en el Puesto Militar de Seguridad 'Cucapah' en San Luis Río Colorado, autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad lograron el aseguramiento de un tractocamión con alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina y la detención de dos personas.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo la inspección de la unidad de la marca freightliner, color blanco que circulaba de este a oeste con dirección al municipio, mismo que al ser inspeccionado por medio de Rayos Gamma se detectó una inconsistencia en la carga de la caja seca, por lo que se procedió a la verificación minuciosa, localizando en el interior 18 tambos color negro con la leyenda Dynclor Granular.

Los individuos fueron identificados como Rogelio 'N' de 41 años y su acompañante Jorge 'N' de 42 años, quienes transportaban el narcótico desde Hermosillo con destino a Tijuana.

Las autoridades procedieron a la descarga y conteo del cargamento para las diligencias legales correspondientes.

Las personas detenidas así como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.