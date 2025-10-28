El gobernador Alfonso Durazo inaugura la Unidad Integral de Neurodesarrollo del Isssteson, beneficiando a más de 2000 derechohabientes.

Con la apertura de la Unidad Integral de Neurodesarrollo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso de fortalecer los servicios públicos de salud y acercar atención médica especializada a las familias sonorenses.

La nueva unidad representa una inversión superior a los 520 mil pesos y beneficiará directamente a dos mil 113 derechohabientes, al ofrecer espacios equipados y personal capacitado para atender distintas condiciones del neurodesarrollo infantil.

Durante el acto inaugural, el mandatario estatal destacó que este nuevo espacio consolida los avances en la modernización de la infraestructura médica del estado.

"Con la inauguración de esta Unidad Integral de Neurodesarrollo reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la sociedad sonorense. Queremos que en Sonora se tenga acceso a atención médica especializada, con instalaciones dignas y personal altamente capacitado que los acompañen en su desarrollo" , expresó el gobernador Durazo.

El centro está diseñado para ofrecer tratamientos y terapias dirigidas a niñas, niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), retrasos en el lenguaje y psicomotricidad, entre otros padecimientos.

Además, cuenta con áreas de Estimulación Temprana y Fisioterapia Pediátrica, enfocadas en fortalecer el desarrollo cognitivo, motor y emocional desde los primeros años de vida.