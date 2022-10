No habrá pirotecnia en inauguración de la LMP en Ciudad Obregón

El alcalde Javier Lamarque Cano confirmó que dicho espectáculo no se tendrá en esta ocasión, a pesar de que se había dado la oportunidad de que hicieran una muestra previa de pirotecnia que no provocara detonaciones.

La inauguración de la temporada de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico será este jueves 13 de octubre en Ciudad Obregón, pero esta no contará con la tradicional pirotecnia que ha tenido en años anteriores, debido a que no se contó con la autorización del Ayuntamiento de Cajeme.

“Sí platicamos, por supuesto, estuvo aquí conmigo el presidente de Club Yaquis, Rene Arturo Rodríguez, estuvimos como una hora platicando y se acordó que no va a haber pirotecnia explosiva”, expresó.

En días anteriores, el cabildo acordó que se darían los permisos de este evento con un show de luces sin ruidos, siempre y cuando se llevara a cabo una muestra para analizar la autorización, sin embargo el Club Yaquis consideró un riesgo hacer la contratación del proveedor, pues existía la posibilidad de que el espectáculo no fuera autorizado.

Cabe señalar que desde hace meses el cabildo de Cajeme ha trabajado en una iniciativa para prohibir toda la pirotecnia que provoque detonaciones, con el fin de evitar afectaciones en la salud de los animales y menores de edad.

Opiniones divididas

A través de redes sociales, aficionados al béisbol expresaron su inconformidad ante esta situación, mientras que otros aplaudieron que se tomara la decisión para proteger a los animales.

“Qué bueno, la pirotecnia es muy mala para todos, sobre todo para los animalitos, ya era hora que se hiciera algo en ese tema, ojalá que en Navidad y Año Nuevo también sean exigentes con esto y no permitan ruidos molestos para todos”, dijo Sandra Montes.

“No puede ser, quitan lo poco que tiene de atractivo, es parte de una tradición que mucha gente disfruta”, señaló Gabriel Silva.

“Yo no estoy se acuerdo, esa pirotecnia no daña a nadie, es un show que dura sólo unos minutos y mucha gente acude a verlo por gusto propio, en sí no afecta a nadie como es la pirotecnia que se truena en diciembre por todos lados”, comentó Ana Karen Castro.