El gobernador Alfonso Durazo destaca la inauguración de un modelo de atención integral para adultos mayores en Sonora.

La Casa Hogar para la Atención de Personas Adultas Mayores 'Ana María López Rodríguez' se ha consolidado como un modelo de atención integral en Sonora a cuatro meses de su inauguración, donde se ofrece un espacio digno, seguro y con actividades que fortalecen el bienestar físico, emocional y social de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que este centro, puesto en marcha junto a su esposa, María del Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, promueve la participación activa y la autonomía de las personas mayores mediante actividades recreativas, culturales, educativas y de salud preventiva.

"Para habilitar estas instalaciones se invirtieron 18 millones de pesos, con el propósito de ofrecer un lugar digno y seguro, donde se brinde apoyo asistencial, talleres, asesorías y atención psicológica a nuestros adultos mayores" , señaló el mandatario estatal.

Actualmente, la Casa Hogar y Casa de Día brinda atención a 30 adultos mayores con servicios de psicología, fisioterapia, medicina, trabajo social y asesoría jurídica, además de talleres de activación física, yoga, pintura, danza y costura. Las instalaciones cuentan con cocina, comedor, consultorio médico, baños acondicionados, aire acondicionado y espacios equipados para su comodidad.

El servicio es totalmente gratuito. Los requisitos para ingresar incluyen tener 60 años o más, contar con autonomía física y mental, presentar acta de nacimiento, CURP, INE vigente, certificado médico reciente y datos de contacto familiar.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 662 436 4927, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.