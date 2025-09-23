El Albergue del Hospital General de Sonora brinda tranquilidad y seguridad a miles de familias que acompañan a pacientes.

Para miles de familias que llegan de otras localidades en busca de atención médica, Sonora cuenta ya con un espacio digno.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Albergue del Hospital General de Especialidades en Hermosillo, una obra con inversión histórica de 33.2 millones de pesos que beneficiará a más de 1.6 millones de personas foráneas.

Acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo, el mandatario estatal subrayó que la apertura del albergue responde a una necesidad sentida por miles de familias que, ante la enfermedad de un ser querido, carecían de un lugar seguro donde permanecer.

"Me da muchísimo gusto que hayamos conseguido materializar esta necesidad que viene a complementar los servicios gratuitos del hospital general" , expresó Durazo Montaño.

El nuevo edificio, construido a un costado del Hospital General de Especialidades, cuenta con 83 camas distribuidas en dos plantas, además de espacios diseñados para brindar tranquilidad, higiene y seguridad.

El albergue busca no solo mejorar la atención social, sino también aliviar la carga económica y emocional de quienes atraviesan la difícil situación de acompañar a un paciente.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; la titular de Sidur, Alejandra Castro Valencia; y la coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora, Gabriela Nucamendi Cervantes, entre otras autoridades.