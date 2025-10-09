Con este nuevo centro, se espera beneficiar a 87 mil 151 derechohabientes que requieran atención visual especializada.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inauguración y develación de placa de la nueva Clínica de Oftalmología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), en la ciudad de Hermosillo.

Durazo Montaño manifestó que esta nueva clínica, que tuvo una inversión de 405 mil 800 pesos, representa un paso firme hacia la modernización de los servicios médicos que reciben las y los trabajadores del estado.

Señaló que se amplía la cobertura y especialización en atención visual con tecnología de vanguardia y personal médico altamente capacitado, con ello, dijo, se fortalecerá la atención a más de 180 mil derechohabientes en toda la entidad.

“Congratularme de la inauguración de esta clínica oftalmológica porque es una de cuatro más y anteriormente solo había una clínica en el hospital Chávez, para todo el estado, hoy tenemos en Obregón, Guaymas, tenemos esta y Nogales” .

“Nos da muchísimo gusto porque esto nos permite reducir los tiempos de atención a la gente. Que eso es fundamental, hay mucho por hacer en el Isssteson, si en alguna institución hay mucho por hacer es ahí, pero con estos pequeños pasos nos vamos acercando a una mejor atención” , destacó Durazo Montaño.

La nueva clínica cuenta con equipos de última generación y personal médico especializado, lo que permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la atención en padecimientos visuales, beneficiando directamente a miles de derechohabientes del Isssteson.