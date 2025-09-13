Las obras de infraestructura en la entidad abrieron la posibilidad de que sea descubierta una parte de la historia que permanecía oculta bajo la tierra.

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, Zenón Tiburcio Robles, confirmó que durante los trabajos en el tramo de Imuris-Magdalena se realizaron salvamentos arqueológicos que arrojaron hallazgos relevantes.

De esta manera, las obras de infraestructura en el Estado abrieron la posibilidad de que sea descubierta una parte de la historia que permanecía oculta bajo la tierra.

Por este motivo, Tiburcio Robles indicó que el procedimiento se dividió en tres etapas: primero, la definición que si existían sitios arqueológicos en la zona; posteriormente, la fase de campo que consiste en la recuperación de materiales.

Y finalmente, la fase de gabinete, donde especialistas analizan cada pieza y vestigio para elaborar conclusiones científicas, actualmente, los investigadores se encuentran en la etapa final.

“Consideramos que para diciembre nosotros ya tendremos los informes de los arqueólogos, incluso para poder difundir los grandes hallazgos que nos permitió esta obra ”, aclaró.

Y aunque se reservan los detalles del descubrimiento, el delegado adelantó que se trata de materiales muy significativos para comprender los antiguos asentamientos humanos en la región.

“Ha habido hallazgos importantes, muy importantes, pero esperemos a que nos den los informes definitivos y creo que va a ser muy importante para los sonorenses conocer una nueva parte de su historia que no conocíamos” , opinó.

Con la entrega del informe final en los próximos meses, se prevé que los descubrimientos se integren a la memoria histórica de Sonora, fortaleciendo el conocimiento sobre los pueblos que habitaron hace tiempo el mismo territorio del estado moderno.