Se busca a Ramón Ramírez López: Familia solicita ayuda para encontrarlo
Ramón, de 62 años y originario de Ímuris, fue visto por última vez la tarde del miércoles 19 de noviembre.
La familia de Ramón Ramírez López, de 62 años, originario de Imuris, Sonora, solicita el apoyo de la comunidad para dar con su paradero. El hombre desapareció el miércoles 19 de noviembre, entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, cuando su teléfono dejó de recibir mensajes.
Desde ese momento, no se ha logrado establecer contacto con él, lo que mantiene a su familia sumamente preocupada. Ramón es de tez moreno claro, mide aproximadamente 1.80 metros y no tiene tatuajes.
La familia solicita a la ciudadanía compartir esta información en grupos de Mexicali, Nogales, Imuris y zonas cercanas, así como reportar cualquier dato que pueda ayudar a su localización. Cualquier información, por pequeña que sea, puede ser crucial para encontrarlo. Se agradece a la comunidad su ayuda y colaboración en este asunto.