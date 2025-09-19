El comisario Felipe Garfio y dos oficiales de Seguridad Pública de Imuris recibieron capacitación en la Universidad de Sonora, campus Santa Ana, para mejorar la atención y respuesta en casos de violencia familiar y de género, en coordinación con autoridades estatales.

El comisario de Seguridad Pública de Imuris, Felipe Garfio, junto con dos oficiales de la corporación, participó en una capacitación impartida por la Coordinación Estatal del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género. La actividad se desarrolló en la Universidad de Sonora, campus Santa Ana.

El objetivo fue fortalecer los conocimientos de los elementos en la atención a víctimas de violencia, con un enfoque en mejorar la respuesta institucional ante casos de carácter familiar y de género.

"La capacitación forma parte del compromiso de Seguridad Pública de mejorar la atención y respuesta a situaciones de violencia familiar y de género en la región", señaló el jefe policiaco.

De acuerdo con Garfio, los conocimientos adquiridos permitirán a los oficiales ofrecer una atención más efectiva y sensible a las necesidades de las personas afectadas.

Colaboración interinstitucional

La Coordinación Estatal del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género mantiene un trabajo conjunto con corporaciones de seguridad pública a fin de brindar capacitación técnica y apoyo para garantizar atención integral a las víctimas.

Las autoridades municipales confirmaron que las capacitaciones continuarán como parte de la estrategia para fortalecer la actuación policial en casos de violencia, con la meta de consolidar una respuesta más especializada en beneficio de la comunidad.



