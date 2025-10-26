El propietario del vehículo manifestó que el automóvil traía un corto circuito eléctrico, lo que provocó que se encendiera en llamas. La rápida intervención de los Bomberos y la Policía Municipal evitó que el incendio se propagara y causara daños mayores.

Un desperfecto eléctrico en un vehículo provocó un incendio en la colonia Estadio de Ímuris, Sonora. El incidente ocurrió en la calle 13 de Octubre sin número, cuando el propietario del vehículo, Francisco Javier Gámez, se percató de que su automóvil Infiniti color gris sin placas estaba en llamas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el incidente. El propietario del vehículo manifestó que el automóvil traía un corto circuito eléctrico, lo que provocó que se encendiera en llamas. La rápida intervención de los Bomberos y la Policía Municipal de Imuris evitó que el incendio se propagara y causara daños mayores.

La unidad de bomberos MB-001 acudió al lugar para sofocar el incendio del vehículo en su totalidad. Los agentes de la Policía Municipal, bajo el mando del Comisario General Felipe de Jesús Garfio Robles, también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo a los afectados.

El incidente fue reportado al C5 Nogales a las 07:40 horas, y gracias a la pronta respuesta de los servicios de emergencia, se logró controlar la situación sin que se registraran daños a terceros o lesiones a personas, detalló el jefe policíaco.

La Policía Municipal de Ímuris hizo un llamado a la ciudadanía para que revise regularmente el estado de sus vehículos y evite posibles desperfectos eléctricos que puedan provocar incidentes como este.