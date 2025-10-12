El Hospital General IMSS-Bienestar de Nogales solicitó apoyo ciudadano para localizar a los familiares de un adulto mayor internado que no ha podido ser identificado.

El Hospital General IMSS-Bienestar de Nogales hizo un llamado urgente a la comunidad para localizar a los familiares de un adulto mayor que actualmente se encuentra internado en sus instalaciones y no ha podido ser identificado.

De acuerdo con el personal médico, el paciente recibe atención en el área hospitalaria, pero no ha proporcionado información que permita establecer su identidad o contactar a algún familiar. Por ello, el área de Trabajo Social está solicitando el apoyo ciudadano para obtener datos que ayuden a ubicar a sus seres queridos.

“El paciente está siendo atendido por nuestro equipo médico, pero es fundamental localizar a sus familiares para garantizar su bienestar y su acompañamiento durante la estancia hospitalaria”, informó el personal del hospital.

Se pide a cualquier persona que reconozca al adulto mayor o tenga información sobre él, comunicarse directamente con el área de Servicio Social del Hospital IMSS-Bienestar de Nogales.

Toda la información que se proporcione será tratada con confidencialidad y podría ser crucial para reunir al paciente con sus familiares.

El hospital agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró su compromiso con la atención y el bienestar de los pacientes, destacando la importancia de la participación comunitaria en casos como este.



