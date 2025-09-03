El Hospital General IMSS-Bienestar de Nogales solicita apoyo para localizar a los familiares de Edmundo Ponce Arellano, internado con lesiones graves y sin parientes cercanos en la ciudad.

El Hospital General IMSS-Bienestar de Nogales emitió un llamado a la comunidad para localizar a los familiares de Edmundo Ponce Arellano, paciente que ingresó con lesiones graves el día de ayer.

El personal médico informó que el paciente manifestó no tener parientes en Nogales y que únicamente cuenta con allegados en San Luis Río Colorado.

El hospital destacó que la presencia de familiares es fundamental durante la hospitalización, no solo por el acompañamiento emocional, sino también para la toma de decisiones médicas y el apoyo logístico durante su recuperación.

“Necesitamos contactar a sus seres queridos lo más pronto posible para garantizarle la atención y acompañamiento adecuados”, señaló personal médico de la institución.

Se pide a cualquier persona con información sobre familiares o conocidos de Edmundo Ponce Arellano que se comunique directamente con el hospital. Cualquier dato será de gran valor para agilizar el contacto con sus allegados.

Agradecimiento a la comunidad

El IMSS-Bienestar Nogales agradeció de antemano la colaboración de la ciudadanía y confía en que, con el apoyo de la comunidad, el paciente pueda reencontrarse con sus familiares durante este proceso de recuperación.



