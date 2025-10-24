Tras la muerte de una menor de cinco (5) años, el IMSS confirmó que al ingreso no había suero antialacrán y anunció: “Se hará una revisión exhaustiva de los hechos y se realizará una investigación interna”.

La titular del IMSS Sonora, Angélica Mariel Martínez López, anunció que el Instituto revisará de manera exhaustiva el caso de la niña de cinco años que falleció tras una picadura de alacrán en un jardín de niños de Hermosillo y confirmó la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la versión institucional, al momento del ingreso de la paciente al Hospital de Ginecopediatría del IMSS no se contaba con suero antialacrán; el antídoto se consiguió “a la brevedad”, se aplicaron dos viales, pero la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió pese a los intentos de reanimación.

“Se hará una revisión exhaustiva de los hechos y se realizará una investigación interna para el esclarecimiento de los mismos”, indicó el IMSS en el mensaje.

La oficina del IMSS en Sonora reiteró que la revisión abarcará tiempos de respuesta, logística de abasto, coordinación interhospitalaria y protocolo clínico seguido desde el arribo de la menor hasta su deceso.

Sonora es un estado con alta incidencia de picaduras de alacrán, especialmente en temporada de calor y transición climática.

En población pediátrica, los protocolos subrayan la oportunidad del antisuero y la disponibilidad en hospitales receptores. El caso reabre la discusión sobre inventarios, rotación de viales, alertas de reabasto y coordinación entre unidades para traslados inmediatos.



