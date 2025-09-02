La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del IMSS, Zoé Robledo, anunciaron que este año abrirán dos hospitales en Sonora: uno en Hermosillo y otro en Navojoa, con servicios de especialidad, quirófanos, quimioterapia y hemodiálisis.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que están por concluir dos hospitales de zona en Hermosillo y Navojoa.

En el caso de Navojoa, la obra comenzó en julio de 2023 y contará con 164 camas, 39 consultorios y 35 especialidades. Entre los servicios destacan sala de hemodiálisis, quirófanos y sillones de quimioterapia.

Atención a necesidades locales

Robledo explicó que con estas instalaciones se busca atender la demanda de los derechohabientes del sur de Sonora y mejorar el acceso a servicios de alta especialidad en la región.

“Con este hospital se responde a una necesidad de los habitantes del sur de Sonora para contar con instalaciones de salud de primer nivel”, dijo el funcionario.

Servicios sin subrogación

El director del IMSS precisó que los nuevos hospitales ofrecerán directamente servicios de hemodiálisis, lo que permitirá dejar de subrogar esta atención y brindar cobertura dentro de las propias unidades médicas.

Coordinación con autoridades estatales

La construcción se realiza en coordinación con el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hospitalaria en la entidad.



